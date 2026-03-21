Antonio Piarulli è l'ex compagno di Jasmine Trinca e padre della loro figlia Elsa. Dopo la fine della relazione, l’attrice è tornata a vivere nella casa in cui è cresciuta con la madre, avendo perso il padre quando era molto giovane. La coppia ha condiviso un legame durato nel tempo, che ha portato alla nascita della loro bambina.

Jasmine Trinca dopo aver vissuto un grande amore con l’ex compagno Antonio Piarulli e padre della figlia, è tornata a vivere nella casa in cui è cresciuta con la madre avendo perso il padre quando era piccolissima. “Sono orgogliosa delle mie origini popolari e sono tornata a vivere nella casa in cui sono cresciuta io con mia figlia che oggi dorme nella mia vecchia stanza”, spiega l’attrice. “I Trinca erano i pesciaroli del mercato di Testaccio e io sono cresciuta in un quartiere popolare con una madre che un lavoro fisso non l’aveva e comunque, pur arrabattandosi, viveva con grande dignità. Ho avuto una madre molto più libera di me adesso, avanguardista, pioniera, non una madre devota alla figliolanza, una madre sghemba come quella del film, abitata dall’arte e dal dolore, una supereroina mi sembra oggi, in lotta per vivere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex compagno di Jasmine Trinca, Antonio Piarulli (padre della figlia Elsa)

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