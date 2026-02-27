Andrea Bonomo, geometra di Abbiategrasso, in Lombardia, è il compagno di Giusy Ferreri da oltre dieci anni e padre della loro figlia Beatrice.

Il compagno di Giusy Ferreri da oltre 10 anni è Andrea Bonomo ed è un geometra originario di Abbiategrasso, in Lombardia. Si sono conosciuti nel 2008, due settimane prima che l’artista si presentasse a X Factor: da allora non si sono mai più separati e nel settembre 2017 sono diventati i genitori di Beatrice. La piccola Beatrice Bonomo è nata il 10 settembre 2017. L’annuncio della nascita lo ha dato mamma Giusy Ferreri attraverso un post su Facebook. Il loro amore non conosce crisi, come ha raccontato tempo fa la cantante in un’intervista. Da 13 anni insieme, sono sempre innamorati come il primo giorno. Nonostante svolgano due lavori completamente diversi, si capiscono l’un l’altro e fanno il massimo per sostenersi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Andrea Bonomo, chi è il compagno di Giusy Ferreri e padre della figlia Beatrice

Giusy Ferreri: chi è, il suo compagno Andrea Bonomo e sua figlia Beatrice/ 18 anni assieme (22 febbraio 2026).

