Chi è Daniele Lazzarin Danti il compagno di Nina Zilli e padre della figlia

Daniele Lazzarin, conosciuto anche come Danti, è un artista e musicista italiano. È noto per la sua carriera nel panorama musicale e per essere il compagno di Nina Zilli. Recentemente, Danti e Nina Zilli sono diventati genitori, vivendo insieme uno dei momenti più significativi della loro vita. La loro storia personale e professionale continua a suscitare interesse tra il pubblico e i media.

