Chi è Daniele Lazzarin Danti il compagno di Nina Zilli e padre della figlia
Daniele Lazzarin, conosciuto anche come Danti, è un artista e musicista italiano. È noto per la sua carriera nel panorama musicale e per essere il compagno di Nina Zilli. Recentemente, Danti e Nina Zilli sono diventati genitori, vivendo insieme uno dei momenti più significativi della loro vita. La loro storia personale e professionale continua a suscitare interesse tra il pubblico e i media.
Nina Zilli e Daniele Lazzarin, Danti, stanno vivendo uno dei momenti più emozionanti della loro vita, sono diventati genitori. La cantante nel giugno 2023 ha dato alla luce la prima figlia, Anna Blue, coronando il sogno di costruire una famiglia insieme al compagno. La nascita della bambina ha portato grande gioia nella vita della coppia, che già conviveva da tempo ed era profondamente unita. Nina Zilli, oltre alla gioia della maternità, è pronta a mettersi in gioco in una nuova sfida professionale. La cantante parteciperà infatti all’edizione 2024 di Ballando con le Stelle, dove mostrerà il suo talento anche sulla pista da ballo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
