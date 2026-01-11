Chi è la giovane fidanzata di Marco Giallini Giorgia Battisti e chi era la moglie Loredana | Non ho ancora metabolizzato il lutto

Giorgia Battisti è la giovane fidanzata di Marco Giallini, con cui forma una coppia stabile dal 2020. Prima di lei, l’attore era legato a Loredana, che purtroppo è venuta a mancare. Giallini ha dichiarato di non aver ancora completamente metabolizzato il dolore per la perdita. La sua vita sentimentale si è evoluta nel tempo, mantenendo riservatezza sui dettagli personali.

La fidanzata di Marco Giallini è Giorgia, ragazza arrivata nel 2020 nella vita dell’attore da quando i due fanno coppia fissa. Chi è Giorgia, la fidanzata di Marco Giallini. L’ attore romano sarà oggi ospite della nuova puntata di Domenica In, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno, dove presenterà il film Prendiamoci Una Pausa, nelle sale dal 15 gennaio. Il volto del Commissario Rocco Schiavone è legato alla 35enne capitolina, con la quale è apparso in diverse occasioni mondani, come quando apparivano insieme per la prima volta insieme alla Festa Del Cinema Di Roma. L’anno successivo sono stati immortalati al Festival Del Cinema di Montecarlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

