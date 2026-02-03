Chi è Simone Milani in arte Spillo fidanzato di Martina Miliddi e ballerino e coreografo per Amici

Simone Milani, in arte Spillo, è un ballerino e coreografo romano nato nel 1998. È conosciuto soprattutto per il suo lavoro nel mondo dello spettacolo e per essere il fidanzato di Martina Miliddi. Recentemente, ha partecipato come insegnante e performer ad alcune trasmissioni televisive, attirando l’attenzione del pubblico e dei media.

Approfondimenti su Simone Milani Spillo

Martina Miliddi si apre e parla del dolore per la morte del papà, un dolore che non le dà pace.

Martina Miliddi e il suo fidanzato Simone Milani vivono una storia semplice e genuina.

Ultime notizie su Simone Milani Spillo

"Quando mi succede qualcosa di bello dico sempre a me stessa: "Ci ha messo la mano il mio papino" e lo ringrazio con un bacio al cielo". Martina Miliddi si racconta, l’amore con il fidanzato Simone Milani, alias Spillo, con il quale sogna di costruire una famigl - facebook.com facebook