Antonio Piarulli è l’ex compagno dell’attrice Jasmine Trinca, con cui ha avuto una figlia di nome Elsa. Ha una certa età e lavora come professionista nel suo settore. La relazione tra Piarulli e Trinca si è conclusa, ma entrambi condividono la cura della loro bambina. La vita privata di Jasmine Trinca resta discreta, mantenendo riservatezza sulla sua storia personale.

La vita privata di Jasmine Trinca, una delle attrici più apprezzate del cinema italiano, è sempre stata avvolta da una riservatezza che l’ha resa ancora più affascinante agli occhi del pubblico. Tra le poche certezze che l’attrice ha condiviso negli anni c’è la lunga relazione con Antonio Piarulli, l’uomo che ha segnato una parte importante della sua vita e con cui ha avuto la figlia Elsa, nata nel 2009. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “jàsmine o jasmìne?” (@lemanidijasminetrinca) La loro storia è iniziata lontano dai riflettori, tra i corridoi dell’università, e ha accompagnato Jasmine nei primi passi della sua carriera. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Antonio Piarulli, ex compagno di Jasmine Trinca: età, lavoro e il legame con la figlia Elsa

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