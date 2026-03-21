Giacomo Maiolini è un discografico che nel 1984 ha fondato l’etichetta Time Records. Negli anni Novanta, la sua carriera ha raggiunto un nuovo livello, grazie al ruolo di protagonista nel panorama musicale dedicato all’eurobeat, un genere molto diffuso in quegli anni. Maiolini è anche noto per essere stato il giudice a Canzonissima e per la sua vita privata, caratterizzata dall’assenza di matrimoni ufficiali.

Giacomo Maiolini fonda l’etichetta Time Records nel 1984. La sua carriera decollerà negli anni Novanta, quando il giovane discografico si consacra tra i ‘padri’ del genere eurobeat (in voga a metà decennio). Nel 1985, con il brano Fly to me, è stato il primo italiano a pubblicare un disco in Giappone, dando vita al fenomeno. Un genere che è diventato un vero culto sociologico, con oltre 30 milioni di compilation vendute solo nel mercato nipponico. Maiolini è l’ unico discografico italiano ad aver conquistato per ben quattro volte la vetta della prestigiosa classifica di vendita inglese, portando al successo planetario progetti come The Outhere Brothers e Black Legend. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Giacomo Maiolini, il giudice a Canzonissima: carriera, successi e l’ex famosa mai sposata

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#Canzonissima A commentare le esibizioni: Claudio Cecchetto Francesca Fialdini Pierluigi Pardo Riccardo Rossi Simona Izzo Caterina Balivo e Giacomo Maiolini x.com