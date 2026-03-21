Chi è Giacomo Maiolini il giudice a Canzonissima | carriera successi e l’ex famosa mai sposata

Da metropolitanmagazine.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giacomo Maiolini è un discografico che nel 1984 ha fondato l’etichetta Time Records. Negli anni Novanta, la sua carriera ha raggiunto un nuovo livello, grazie al ruolo di protagonista nel panorama musicale dedicato all’eurobeat, un genere molto diffuso in quegli anni. Maiolini è anche noto per essere stato il giudice a Canzonissima e per la sua vita privata, caratterizzata dall’assenza di matrimoni ufficiali.

Giacomo Maiolini  fonda l’etichetta  Time Records  nel 1984. La sua carriera decollerà negli anni Novanta, quando il giovane discografico si consacra tra i ‘padri’ del genere  eurobeat   (in voga a metà decennio). Nel 1985, con il brano  Fly to me, è stato il primo italiano a pubblicare un disco in Giappone, dando vita al fenomeno. Un genere che è diventato un vero culto sociologico, con oltre 30 milioni di compilation vendute solo nel mercato nipponico. Maiolini è l’ unico discografico italiano  ad aver conquistato per ben quattro volte la vetta della prestigiosa classifica di vendita inglese, portando al successo planetario progetti come  The Outhere Brothers  e  Black Legend. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 giacomo maiolini il giudice a canzonissima carriera successi e l8217ex famosa mai sposata
© Metropolitanmagazine.it - Chi è Giacomo Maiolini, il giudice a Canzonissima: carriera, successi e l’ex famosa mai sposata

Articoli correlati

Leggi anche: Chi è Giacomo Maiolini e cosa fa a Canzonissima

Giacomo Maiolini, il produttore musicale che ha anticipato la musica si racconta nel libro “Mai avuto tempo” – IntervistaMai avuto tempo è il titolo del libro di Giacomo Maiolini, l’uomo che ha attraversato quarant’anni di musica dance lasciando impronte ovunque: dalle...

Una raccolta di contenuti su Giacomo Maiolini

Temi più discussi: Giacomo Maiolini a Canzonissima: chi è, età, lavoro, le nozze sfumate con Manuela Moreno; Mai avuto tempo, nel libro di Giacomo Maiolini 40 anni di industria dance; Giacomo Maiolini racconta l’etichetta Time Records: In un libro 40 anni di musica dance; Giacomo Maiolini, Time Records: Ho vinto 5 Grammy, poi è arrivato il buio e nemmeno la musica aveva più senso. La prossima hit...

giacomo maiolini chi è giacomo maioliniChi è Giacomo Maiolini e cosa fa a CanzonissimaGiacomo Maiolini è l’acquisto di Milly Carlucci per la nuova edizione di Canzonissima: chi è davvero e perché è famoso ... dilei.it

giacomo maiolini chi è giacomo maioliniGiacomo Maiolini, Time Records: «Ho vinto 5 Grammy, poi è arrivato il buio e nemmeno la musica aveva più senso. La prossima hit dell’estate? Ho convinto Bob SinclarIl tempo, per chi ha costruito un impero sul ritmo, non è una sequenza di minuti, ma una successione di intuizioni. Giacomo Maiolini, fondatore della Time Records, è l'uomo ... leggo.it

Digita per trovare news e video correlati.