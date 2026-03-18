Giacomo Maiolini racconta l’etichetta Time Records | In un libro 40 anni di musica dance
Giacomo Maiolini, fondatore dell’etichetta Time Records, presenta un libro che ripercorre quarant’anni di musica dance. Nel testo, Maiolini spiega come la musica sia sempre soggetta a mutamenti e sottolinea l’importanza di interpretare i trend futuri prima che diventino consuetudini. Il volume raccoglie le principali tappe e le evoluzioni di un genere musicale che ha segnato diverse generazioni.
“La musica è sempre in evoluzione. È un mondo in continua trasformazione, perché i suoni cambiano nel corso del tempo, ma la visione fa la differenza in ogni epoca: bisogna leggere il futuro prima che diventi abitudine”. Così Giacomo Maiolini, fondatore della storica etichetta discografica Time Records, pilastro della dance italiana ed europea, illustra l’importanza di riuscire a leggere in anticipo le tendenze musicali e capire quali lavori possono diventare veri successi. Animato da una brillante capacità d’intuizione, ha costruito una carriera costellata di importanti collaborazioni come quelle strette con Gigi D’Agostino e Bob Sinclar. Il suo percorso, ricco di esperienze sia a livello artistico sia sul piano umano, è racchiuso nel libro “Mai avuto tempo” (Collana SEM ClassicFeltrinelli). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Intervista a Giacomo Maiolini, storico fondatore dell'etichetta indipendente Time Records, che ha pubblicato il libro "Mai Avuto Tempo" #GiacomoMaiolini #MaiAvutoTempo #TimeRecords x.com