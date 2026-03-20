Canzonissima tra i magnifici sette Pardo Fialdini e Maiolini | emozione per lo storico format | INTERVISTE

A Canzonissima, il ritorno del format storico della televisione italiana ha visto protagonisti Pardo, Fialdini e Maiolini, che hanno espresso emozione per la ripresa del programma condotto da Milly Carlucci. Tutti gli intervistati concordano sul fatto che lo show rappresenta una delle produzioni più significative della storia televisiva nazionale. La serata ha attirato l’attenzione del pubblico e della stampa.

Una giuria che non è una giuriaè quella del format che ha fatto la storia della televisione italiana e della Rai.“I magnifici sette“sono pronti a commentare le esibizioni degli artisti e a decretare, insieme al pubblico e ai cantanti, laCanzonissima 2026. Si tratta di un panel di personalità del mondo dello spettacolo composto daClaudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Simona Izzo, Riccardo Rossi, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini. Tra la “giuria” spicca un personaggio che è molto familiare a Milly Carlucci e all’Auditorium del Foro Italico,Francesca Fialdini. La conduttrice torna in quegli spazi a 4 mesi di distanza dall’esperienza aBallando con le stellee quel secondo posto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Canzonissima, tra “i magnifici sette” Pardo, Fialdini e Maiolini: emozione per lo storico format | INTERVISTE Articoli correlati Milly Carlucci sorprende Francesca Fialdini in diretta: “Ti voglio tra i magnifici sette di Canzonissima”Sorpresa in diretta per Francesca Fialdini durante l’ultima puntata di Da noi… a ruota libera. Milly Carlucci chiama Francesca Fialdini in diretta per Canzonissima: “Voglio te tra i magnifici sette”Milly Carlucci annuncia Francesca Fialdini a Canzonissima in diretta: "Voglio te tra i magnifici sette". Tutto quello che riguarda Canzonissima tra i magnifici sette... Temi più discussi: Milly Carlucci a Francesca Fialdini, 'ti voglio tra i magnifici sette di Canzonissima'; Canzonissima 2026: chi sono i Magnifici Sette, i giudici di Milly Carlucci; Milly Carlucci a Francesca Fialdini: Ti voglio tra i magnifici sette giudici di Canzonissima; Milly Carlucci chiama Francesca Fialdini in diretta per Canzonissima: Voglio te tra i magnifici sette. Canzonissima, Milly Carlucci arruola Caterina Balivo e svela magnifici seiCanzonissima torna su Rai 1 con Milly Carlucci e i Magnifici 7 La nuova edizione di Canzonissima, storico show musicale Rai, debutta in prima serata s ... assodigitale.it Francesca Fialdini a Canzonissima: Grande intuizione, non smetto più di cantare. E Pardo svela: Meglio che ballareLibero Magazine intervista due dei Magnifici 7 del nuovo programma di Milly Carlucci in partenza sabato 21 marzo su Rai Uno. libero.it Arisa si racconta a cuore aperto tra Sanremo, Canzonissima e il nuovo singolo, musica, amore e carriera - facebook.com facebook La cantante, reduce da Sanremo, è pronta per il palco di Canzonissima, per Vienna e per un «tour bilaterale» estivo x.com