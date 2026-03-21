Denise Esposito, compagna di Gigi d’Alessio, con cui condivide la vita da cinque anni, ha avviato insieme a lui l’impresa “Deni House srl”. La coppia ha due figli, Francesco, nato nel gennaio 2022, e Ginevra, nata nel luglio 2024. La loro relazione e le attività imprenditoriali sono al centro di questa presenza pubblica.

Da cinque anni Gigi d’Alessio vive con Denise Esposito, e dalla loro unione sono nati due figli, Francesco a gennaio 2022 e Ginevra a luglio 2024. Nel 2025 la coppia è diventata anche socia di una impresa, una immobiliare che i due hanno fondato a Napoli ognuno con il 50% delle quote. La società si chiama Deni House srl, con chiaro riferimento al nome della Esposito, ma l’amministratore unico che la gestisce è Gigi. Una family company inizialmente con un capitale sociale di 10 mila euro che oltre all’acquisto e vendita di abitazioni prevede nel suo statuto anche «l’ attività agrituristica, con installazione di impianti sportivi, rifugi,... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Denise Esposito, la compagna di Gigi d’Alessio e l’impresa aperta insieme la “Deni House srl”, il patrimonio

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