Gigi D’Alessio | relax d’amore con la compagna Denise

Gigi D’Alessio ha trascorso un weekend romantico a St. Moritz insieme alla sua compagna, Denise Esposito. La coppia è stata avvistata mentre passeggiava serenamente per le vie del resort svizzero, godendosi momenti di relax in compagnia. La coppia ha scelto di condividere alcuni momenti di intimità durante la fuga, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Gigi D'Alessio (59anni) è stato avvistato dal settimanale Chi, in Svizzera in compagnia di Denise Esposito, la donna che gli ha regalato la gioia della paternità per la quinta e sesta volta. La coppia ha scelto l'esclusiva cornice di St. Moritz per una breve ma intensa parentesi di relax lontano dagli impegni professionali e dal caos quotidiano.

