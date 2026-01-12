Operaio schiacciato tra due camion | a processo il datore di lavoro

Il 20 luglio 2023, Salvatore Spongano, operaio di 55 anni di Cutrofiano, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Minervino di Lecce, schiacciato tra due camion in un cantiere stradale. Ora, il datore di lavoro della “Co.g.edil srl” è chiamato a rispondere di eventuali responsabilità legate a questa tragedia, che ha sollevato attenzione sulla sicurezza nei cantieri e le responsabilità aziendali.

MINERVINO DI LECCE – È finito al banco degli imputati l'amministratore unico della "Co.g.edil srl" per la morte di Salvatore Spongano, l'operaio 55enne di Cutrofiano rimasto schiacciato tra due camion in un cantiere stradale su via Kennedy a Minervino di Lecce il 20 luglio del 2023.

