Pietro Zantonini il vigilante morto al freddo tra i cantieri delle Olimpiadi | indagato per omicidio il datore di lavoro

Pietro Zantonini è morto di freddo tra i cantieri olimpici di Cortina, e la causa è la mancata assistenza da parte del suo datore di lavoro. La Procura di Belluno ha iscritto quest’ultimo nel registro degli indagati per omicidio colposo. Zantonini, vigilante di 45 anni, si trovava sul posto durante la notte tra l’8 e il 9 gennaio, senza riscaldamento adeguato e con poche precauzioni. Le autorità vogliono capire se ci siano responsabilità dirette nella sua morte improvvisa. La vicenda solleva questioni su condizioni e sicurezza sul lavoro.

La Procura di Belluno ha iscritto nel registro degli indagati il datore di lavoro di Pietro Zantonini, il vigilante morto tra l'8 e il 9 gennaio mentre sorvegliava un cantiere davanti allo stadio Olimpico di Cortina. Zantonini è deceduto intorno alle 2 del mattino durante il suo turno mentre fuori c'erano -12 gradi e il suo unico riparo era un container. Il rappresentante legale della società che aveva assunto Zantonini è indagato per omicidio colposo. Al capo d'accusa potrebbe aggiungersi l'aggravante correlata alle condizioni ambientali e di sicurezza in cui l'uomo era costretto a lavorare.

