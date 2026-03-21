Cesena show alla prima di Ashley Cole Palermo festa in 10 all' ultimo assalto

Nella prima di Ashley Cole a Cesena, la squadra ha conquistato una vittoria con un tris contro il Catanzaro, rafforzando la posizione in zona playoff. Nel match di Palermo, i rosanero hanno concluso la partita in dieci uomini e sono stati sconfitti all’ultimo minuto, mentre a Padova Bani ha segnato al 92’ e ha permesso ai rosanero di passare in vantaggio.

Il Palermo vince una partita complicatissima contro il Padova all’Euganeo. La squadra di Inzaghi resta in dieci al 25’ per il rosso diretto rimediato da Rui Modesto alla prima da titolare in campionato. Gli ospiti creano poco, i padroni di casa chiudono gli spazi. Al 92’, dopo una mischia in area, ci pensa capitan Bani a risolvere la gara. I rosanero salgono a 61 punti e blindano il quarto posto, momentaneamente a -1 dal Frosinone terzo impegnato domenica contro il Sudtirol. Quarta sconfitta di fila per gli uomini di Andreoletti, sempre più vicini alla zona retrocessione. La Juve Stabia torna a vincere dopo un mese e mezzo. La formazione di Abate supera 3-1 lo Spezia: decidono un rigore di Leone, un gran gol di Pierobon e la rete di Okoro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cesena show alla prima di Ashley Cole. Palermo, festa in 10 all'ultimo assalto Articoli correlati Sorpresa Cesena: il nuovo allenatore sarà Ashley Cole, alla sua prima esperienza in panchinaSarà l’effetto Fabregas, sarà che l’essere stato bandiera e giocatore di una forza fuori dal comune porti ad avere sempre fame di nuove esperienze. Cesena, prima di Ashley Cole al Manuzzi. Stesso modulo, interpreti diversi per vincereIl modo migliore per rifarsi dopo una brutta caduta è tornare subito in campo e provare a rialzare la testa. Tutto quello che riguarda Ashley Cole Temi più discussi: Sorpresa Cesena: il nuovo allenatore sarà Ashley Cole, alla sua prima esperienza in panchina; Clamoroso a Cesena: esonerato Mignani, arriva Ashley Cole. Per l'ex stella inglese prima volta in panchina; CALCIO: Cesena, è corsa contro il tempo per tesserare Cole prima di Mantova; Cesena, Cole si presenta: il video della conferenza. Ashley Cole, prima gioia con il Cesena: tris in rimonta contro il Catanzaro. Il Palermo sbanca Padova con Bani in extremisLiberali illude i calabresi, poi Cerri e Piacentini ribaltano la situazione all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Fa festa anche la Juve Stabia ... corrieredellosport.it La prima gioia di Ashley Cole a Cesena: Orgoglioso del gruppo VIDEOPer la lingua italiana c’è ancora tempo, intanto, però, almeno quella sul campo sembra dare i suoi primi segnali di comprensione. Il Cesena di Ashley ... corriereromagna.it Serie B, il #Cesena ribalta il Catanzaro: primo successo per Ashley #Cole. #Bani lancia il Palermo al 92' x.com Ashley Cole, il retroscena su De Rossi e Florenzi: "Quando eravamo nello spogliatoio..." facebook