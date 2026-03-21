A Cesena, prima dell'arrivo di Ashley Cole al Manuzzi, la squadra ha adottato lo stesso modulo ma con interpreti differenti nel tentativo di ottenere una vittoria. La strategia si basa sulla rotazione dei giocatori, puntando su nuove soluzioni per migliorare le prestazioni. La squadra ha scelto di rimanere fedele alla formazione di partenza, cambiando però alcuni interpreti chiave.

Il modo migliore per rifarsi dopo una brutta caduta è tornare subito in campo e provare a rialzare la testa. Il Cesena targato Ashley Cole per il momento è poco più di un’idea scritta sulla carta, ma dopo le tre scoppole incassate martedì al ’Martelli’ già oggi contro il Catanzaro un segnale che la strada giusta è stata quantomeno imboccata deve arrivare. Il primo passo per tradurre il suo credo in fatti, l’ex difensore del Chelsea l’ha fatto ammettendo gli errori di Mantova: in primo luogo presentandosi a fine gara sotto il settore occupato dai circa 400 tifosi romagnoli per chiedere scusa, poi ribadendolo a parole nella conferenza di presentazione di giovedì scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, prima di Ashley Cole al Manuzzi. Stesso modulo, interpreti diversi per vincere

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