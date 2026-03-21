C’eravamo tanto amate il Gf VIP punta i riflettori sull’epopea Volpe – Elia

Il Grande Fratello Vip sta attirando l'attenzione sulla rivalità tra Adriana Volpe e Antonella Elia, due donne che hanno avuto una lunga storia condivisa. La tensione tra le due è diventata evidente nel corso delle ultime settimane, portando a confronti diretti e a situazioni di scontro nel corso del programma. La situazione ha suscitato molte discussioni tra i concorrenti e il pubblico.

Il Grande Fratello Vip sta vivendo un momento di grande tensione con la rivalità tra Adriana Volpe e Antonella Elia. Le due coinquiline nella recente edizione del programma sono tornate a scontrarsi, e la produzione sembra intenzionata a sfruttare la loro rivalità per creare suspense e incremento di ascolti. La Volpe aveva già lanciato la sua frecciata, descrivendo l’Elia come “destabilizzante” e “come un ottovolante, altalenante”. L’Elia non ha esitato a replicare con ironia, pubblicando un video su Instagram mentre praticava yoga, con il commento “Che stress”. Così, al primo rinnovato esordio nella casa del Gf, la Elia ha ironizzato sull’abito rosso della Volpe stentando a salutarla. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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