Juventus Di Marzio La priorità resta Tonali ecco le alternative
Durante la trasmissione di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione di mercato della Juventus, evidenziando come Sandro Tonali rimanga la prima scelta. Tuttavia, il club valuta anche alternative come Guido Rodriguez per rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio. La strategia della Juventus si concentra sulla ricerca di profili compatibili con le esigenze della squadra, mantenendo aperte diverse possibilità in vista delle prossime mosse.
Guido Rodriguez nuovo nome per il centrocampo Gianluca di Marzio negli studi di Sky ha fatto il punto sul mercato della Juventus, con focus sulla situazione di Sandro Tonali: “Cosa cerca la Juve nel mercato di gennaio? In questo momento – poi magari le cose cambiano – le priorità sarebbe L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Tonali Juventus, pista congelata a gennaio: le priorità bianconere sul mercato passano da Vlahovic, tutti gli aggiornamenti
Leggi anche: Mercato Juventus, i bianconeri a lavoro per il classe 2007: ecco qual è la priorità. La decisione del club è stata presa, le ultime
Juve, Vlahovic resta in dubbio per Firenze: Spalletti valuta David e Openda - La Juventus, oggi, riprenderà la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina. tuttomercatoweb.com
Juventus, la probabile formazione contro il Bologna - La Juventus torna a giocare in campionato, dopo la vittoria in Champions League nel match contro il Pafos. gianlucadimarzio.com
Di Marzio - L’ipotesi Frattesi alla Juventus resta difficile soprattutto per il costo del cartellino, che richiederebbe un esborso rilevante. Per questo i bianconeri, al momento, vedono il centrocampista più come un’operazione in prestito, con l’idea di rinviare a giug - facebook.com facebook
Di Marzio: la Juventus prepara il colpo #Tonali per giugno. L’ex Milan ha da poco rinnovato con il Newcastle #milanpress x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.