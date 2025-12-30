Juventus Di Marzio La priorità resta Tonali ecco le alternative

Durante la trasmissione di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione di mercato della Juventus, evidenziando come Sandro Tonali rimanga la prima scelta. Tuttavia, il club valuta anche alternative come Guido Rodriguez per rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio. La strategia della Juventus si concentra sulla ricerca di profili compatibili con le esigenze della squadra, mantenendo aperte diverse possibilità in vista delle prossime mosse.

Guido Rodriguez nuovo nome per il centrocampo Gianluca di Marzio negli studi di Sky ha fatto il punto sul mercato della Juventus, con focus sulla situazione di Sandro Tonali: “Cosa cerca la Juve nel mercato di gennaio? In questo momento – poi magari le cose cambiano – le priorità sarebbe L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

