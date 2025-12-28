Civate (Lecco) – Un’orda di una ventina di ragazzi l’altro pomeriggio ha invaso l’oratorio di Civate, dove era in corso la tradizionale tombolata di Santo Stefano. Volevano giocare a pallone sul campo, senza aver nemmeno chiesto il permesso. A chi ha cercato di allontanarli hanno replicato con insulti e sputi addosso. Venerdì pomeriggio il cancello di ingresso del centro parrocchiale giovanile era chiuso, ma non è bastato a fermare il drappello di ragazzini e adolescenti che lo hanno scavalcato. Quando il don è intervenuto insieme ad altri animatori ed educatori, li hanno insultati. La denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Civate, assalto di 20 ragazzi al campo da calcio dell’oratorio: insulti e sputi al prete

