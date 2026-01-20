Prestiti e rinnovi il risparmio per la Roma passa da qui Chi parte chi resta chi firma e chi no

La gestione dei prestiti e dei rinnovi rappresenta un elemento chiave per la sostenibilità economica della Roma. Con sette giocatori in scadenza nell’estate prossima e un risparmio di oltre 20 milioni di euro, il club valuta attentamente le strategie future. Questa pianificazione influisce sulle decisioni di mercato e sulla composizione della rosa, contribuendo a ottimizzare i costi e a mantenere un equilibrio finanziario solido.

Sette giocatori in scadenza l'estate prossima e quasi più di 20 milioni di euro di risparmio. Questi sono i conti che sta facendo la Roma guardando alla prossima estate, nella quale termineranno i contratti di diversi giocatori della rosa di Gasp. Da big come Dybala a rimpiazzi come El Shaarawy.

