Israele e Usa attaccano l' Iran allarme in tutto il Golfo Trump | Teheran non avrà il nucleare Il regime | Risposta schiacciante

Israele ha dichiarato di aver lanciato un attacco preventivo contro l’Iran, affermando di voler rimuovere le minacce allo Stato. Il governo israeliano ha comunicato di aver iniziato le operazioni militari, mentre gli Stati Uniti hanno espresso il loro sostegno. Nel Golfo, si registra un forte allarme tra le nazioni vicine, mentre il regime iraniano promette una risposta schiacciante.

Un «attacco preventivo» per «rimuovere le minacce allo Stato». Israele annuncia così, di primo mattino, l’avvio delle ostilità contro l’Iran. Un attacco condotto insieme agli Stati Uniti, da dove il presidente Donald Trump lancia il suo avvertimento: Teheran «non avrà il nucleare», le Guardie Rivoluzionarie depongano le armi o affronteranno una «morte certa». L'immediata reazione di Teheran, allarme nel Golfo Una mossa che scatena l'immediata risposta di Teheran, da dove, nel giro di poche ore, parte il lancio di missili alla volta di Israele mentre esplosioni vengono segnalate in tutta la regione: dal Bahrain, sede di una base Usa, agli Emirati e al Qatar. 🔗 Leggi su Feedpress.me

