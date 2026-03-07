La Cavallino affronta oggi al palasport la squadra di San Severino Marche nella quinta giornata del girone di ritorno di serie B di volley. La partita è prevista per le ore 18 e rappresenta il terzo successo consecutivo per la squadra locale. La sfida si svolge davanti al pubblico presente nel palasport.

Per la quinta giornata del girone di ritorno, la Cavallino giocherà oggi al palasport contro il Sios Novavetro San Severino Marche: la partita inizierà alle ore 18. E’ una Cavallino diversa dalle precedenti occasioni quella che affronta questa partita. E’ una squadra infatti che si può sicuramente definire in buona salute, a differenza di quanto avvenuto finora in questo campionato di alti e bassi. Intanto i granata arrivano dalla netta vittoria ottenuta sabato scorso sul campo della capolista Sab Rubicone, un 3-1 con una dimostrazione di superiorità anche ben più ampia di quanto indichi il punteggio. E comunque le ultime vittorie consecutive sono due e i punti conquistati nelle ultime cinque uscite sono ben 11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley serie B. Cavallino a caccia del tris . Al palasport c'è San Severino

