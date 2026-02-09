Al Palasport Estra il Centro Tecnico BM si prende i due punti contro San Miniato

Questa sera al Palasport Estra, il Centro Tecnico BM ha battuto San Miniato e si è portato a casa i due punti. La partita è stata combattuta, ma alla fine i padroni di casa sono riusciti a prevalere, portando a casa una vittoria importante in casa.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – . Partita molto equilibrata vinta nel finale dai ragazzi di coach Fioravanti Centro Tecnico BM Arezzo-Le Patrie Etrusca San Miniato 72-66 Parziali: 14-14; 33-30; 46-48 Centro Tecnico BM: Pelucchini 2, Tersillo 12, Toia 16, Ghini 2, Pieri 5, Marcantoni ne, Corradossi 7, Zanini 6, Lemmi 10, Francesconi ne, Cazzanti 4, Vagnuzzi 8. All.Fioravanti Ass.Liberto Acc.Baielli Fis. Marraccini Le Patrie: Ermelani 2, Zaccagna, Camara 13, Bellachioma 28, Mele,Scardigli 4, Iacopini ne, Capozio 6, Granchi 4, Baldares 3, Cravero 4, Lovato 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al Palasport Estra il Centro Tecnico BM si prende i due punti contro San Miniato Approfondimenti su Palasport Estra Il Centro Tecnico BM supera Don Bosco Crocetta Torino al Palasport Estra Il Centro Tecnico BM ha ottenuto una vittoria contro Don Bosco Crocetta Torino al Palasport Estra di Arezzo, con il punteggio di 78-69. Il Centro Tecnico BM Arezzo ospita domenica al Palasport Estra la Legnaia Firenze Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Palasport Estra Argomenti discussi: Il Centro Tecnico BM Arezzo ospita San Miniato; Estra Pistoia-Pallacanestro Forlì, prevendita dei biglietti; Centro Tecnico BM Arezzo ospita San Miniato; Sfida al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna per l'Estra Pistoia in cerca di riscatto. Al Palasport Estra il Centro Tecnico BM si prende i due punti contro San MiniatoArezzo, 9 febbraio 2026 – Al Palasport Estra il Centro Tecnico BM si prende i due punti contro San Miniato. Partita molto equilibrata vinta nel finale dai ragazzi di coach Fioravanti Centro Tecnico BM ... lanazione.it Al Palasport Estra arriva la capolista Costone per il Centro Tecnico BM ArezzoArezzo, 25 ottobre 2025 – Al Palasport Estra arriva la capolista Costone per il Centro Tecnico BM Arezzo Domenica alle 18 gli amaranto sfidano gli imbattuti senesi Quinta giornata del campionato di ... lanazione.it 4º Giornata Ritorno Serie B 2025/2026 La Patrie ETRUSCA BASKET San Miniato Palasport Estra "Mario D'Agata" - Arezzo Domenica 8 Febbraio 18:00 • Intero €10,00 • Ridotto €5,00 (15-18 Anni) • Tesserati SB facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.