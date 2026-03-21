A Castel Guelfo, un'area di circa 6000 metri quadrati di verde sta per essere riqualificata. La via Due Giugno, che attualmente ospita un vecchio campo sportivo, verrà trasformata in un nuovo spazio verde pubblico. L'intervento prevede la creazione di un'area che collega la periferia con il centro storico. La modifica interesserà principalmente questa zona della cittadina.

Castel Guelfo si prepara a trasformare il vecchio campo sportivo di via Due Giugno in un nuovo polmone verde che fungerà da ponte tra periferia e centro storico. Il progetto, inserito nel piano di rigenerazione urbana avviato dal municipio nel 2006, prevede la chiusura al traffico della strada e la realizzazione di spazi verdi su circa seimila metri quadri entro la fine di settembre. La giunta guidata dal sindaco Claudio Franceschi ha dato il via a un processo partecipativo denominato Vivere il Parco, coinvolgendo direttamente i cittadini nelle scelte su arredi, manutenzione e animazione del futuro spazio pubblico. L’iniziativa mira a superare la separazione storica tra il borgo antico e le zone limitrofe, integrando il parco con altri interventi come il nuovo polo sportivo di via Volta e il recupero delle Ex Cantine Fabbri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castel Guelfo: 6000 mq di verde, via Due Giugno diventa

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