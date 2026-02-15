Comprare casa a Verona c’è un quartiere dove il prezzo è di 6000 euro al mq
Il prezzo di 6000 euro al metro quadro nel quartiere San Zeno a Verona deriva da una forte domanda di abitazioni, che ha spinto i costi verso l’alto. Recentemente, molti acquirenti cercano case in questa zona perché offre servizi e spazi verdi, rendendola molto appetibile. La crescita dei prezzi si riscontra principalmente nelle zone più centrali e ben collegate, dove l’interesse si concentra da mesi.
Il mercato immobiliare di Verona nel primo semestre 2025 registra segnali di crescita diffusi, con variazioni positive in quasi tutte le macroaree della città. Nel centro, i dati di Tecnocasa, segnalano un aumento dei valori dello 0,4%, mentre alcuni quartieri fanno registrare incrementi superiori al 4%. A influire sono diversi fattori: disponibilità limitata di immobili, attenzione crescente alla qualità e alla classe energetica, aumento dei canoni di locazione e maggiore propensione all’acquisto. Comprare casa a Verona nel centro storico. Nel centro storico i prezzi per comprare casa a Verona risultano sostanzialmente stabili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
