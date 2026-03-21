Nel match tra Sassuolo e Juventus, il club emiliano ha dovuto fare a meno di due centrocampisti principali, Matic e Thorsvedt, entrambi infortunati. A causa del focolaio di pertosse che ha colpito la squadra, l'allenatore ha scelto di portare in panchina numerosi giovani calciatori, molti dei quali nati dopo il 2000, per fronteggiare le assenze e completare la formazione.

Ventidue giocatori, ma tanti giovani. Tanto che, tra campo e panchina, i nati dopo il 2000 sono ben 14. Il focolaio di pertosse che ha colpito il Sassuolo priva Grosso di numerosi giocatori per la sfida alla Juve. Posto che, per motivi di privacy, il club neroverde non ha comunicato i nomi dei giocatori vittime del virus, dando un’occhiata alla panchina si può evincere che i big rimasti a casa siano soprattutto Nemanja Matic e Kristian Thorstvedt, che non figurano nell’elenco dei calciatori a disposizione. Out anche il secondo portiere Stefano Turati e l’esterno Woyo Coulibaly, ma spicca pure la partenza fuori dall’11 titolare di Armand Laurienté, comunque presente in distinta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caso pertosse: il Sassuolo contro la Juve con 14 nati dopo il 2000. Matic e Thorsvedt ko

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