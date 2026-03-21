Nella vigilia della partita tra Juventus e Sassuolo, si parla di un caso di pertosse nel team neroverde, con un’incubazione che può durare tra i sette e i dieci giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allerta riguarda anche i giocatori bianconeri, considerati potenzialmente a rischio. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra le due squadre in vista della sfida prevista per stasera.

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© Calcionews24.com - Juve Sassuolo, scoppia il caso pertosse tra i neroverdi: per il CorSport anche i bianconeri sono a rischio

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