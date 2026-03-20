Juve Sassuolo caso di pertosse nel gruppo squadra e altri 5 con sintomi compatibili Partita a rischio? Il comunicato del club

Il club ha comunicato che nel gruppo squadra della Juventus sono stati riscontrati un caso di pertosse e altri cinque membri presentano sintomi compatibili. La partita contro il Sassuolo è a rischio, secondo quanto riferito dal club. La situazione è sotto monitoraggio e non sono stati ancora definiti eventuali provvedimenti ufficiali. La decisione definitiva sulla disputa del match sarà comunicata nelle prossime ore.

Juve Sassuolo, caso di pertosse nel gruppo squadra e altri 5 con sintomi compatibili. Il comunicato ufficiale del club neroverde. Caso di pertosse in casa Sassuolo. Il club neroverde ha annunciato tramite un comunicato ufficiale la situazione, spiegando che in 5 hanno dei sintomi compatibili. Di seguito la nota della società. ULTIMISSIME JUVE LIVE IL COMUNICATO – «Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra. I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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