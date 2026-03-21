Nel caso Delmastro, sono emerse due nuove fotografie che destano attenzione, con dettagli su ristoranti e tempistiche. La premier ha risposto dicendo che la giustizia farà il suo corso. Le immagini sono state pubblicate in relazione alle indagini e contribuiscono a chiarire alcuni aspetti dell’inchiesta in corso. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e politica.

Tra fotografie imbarazzanti e presunte “manine”, la trama dellavicenda che vede coinvolto il sottosegretario alla GiustiziaAndrea Delmastro Delle Vedovesi infittisce giorno dopo giorno. Dopo lo scatto già noto che lo ritraeva nel ristorante “Il Baffo” insieme all’imprenditoreMauro Caroccia, emergono ora due nuove immagini. E con questi nuovi elementi, non solo la posizione del sottosegretario si fa più fragile, ma anche la tesi dell’“inconsapevolezza” inizia a scricchiolare in modo sempre meno elegante. Delmastro avrebbe infatti fondatouna società di ristorazionecon la figlia 18enne di Caroccia, condannato per camorra. Una volta emersi i fatti, il sottosegretario ha ceduto le quote, sostenendo di non sapere con chi avesse a che fare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Delmastro, spuntano nuove foto, Meloni tentenna: ‘Nel caso la giustizia farà il suo corso’

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