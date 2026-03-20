Delmastro Meloni | se caso più ampio giustizia farà suo corso

Il ministro ha dichiarato che la questione Delmastro non è collegata al referendum e che, nel caso si trattasse di un problema più ampio, la magistratura procederà secondo i suoi tempi. Ha inoltre precisato di riferirsi esclusivamente agli elementi di cui è a conoscenza e ha ribadito che eventuali altri problemi saranno gestiti dall’autorità giudiziaria.

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