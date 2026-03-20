La polemica sul sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, continua a crescere dopo la rivelazione della sua partecipazione in una società con la figlia di un condannato per mafia appartenente al clan Senese. La notizia ha suscitato reazioni, mentre lui ha affermato che, se il caso si espanderà, la giustizia farà il suo corso.

AGI - Non si placa la polemica sul sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, esponente di FdI, dopo la notizia di aver dato vita a una società assieme alla figlia di un condannato per mafia, che sarebbe affiliato al clan Senese. Il sottosegretario ha respinto le accuse, si è difeso sostenendo di aver dedicato tutta la sua vita e carriera alla lotta alla criminalità organizzata, ma la sua posizione resta al centro della bufera, con le opposizioni che continuano a chiederne le dimissioni. Sul 'caso' interviene Meloni. La presidente del Consiglio prima da Bruxelles chiarisce che sul tavolo non c'è nessuna ipotesi di dimissioni di Delmastro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Se il caso Delmastro si allarga la giustizia farà il suo corso"

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