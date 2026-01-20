Sala evoca complotti | Volontà politica di far male a Milano

Durante l’inaugurazione della nuova centrale operativa della Polizia locale, il sindaco Giuseppe Sala ha commentato le recenti narrazioni che dipingono Milano in modo negativo, accusando alcuni media e oppositori politici di diffondere una visione distorta della città. Sala ha sottolineato il suo impegno nel presentare una realtà autentica e rispettosa, contrastando le interpretazioni che alimentano sospetti e complotti nei confronti della gestione e del contesto milanese.

Giuseppe Sala alza la voce contro chi racconta una Milano diversa da quella che il sindaco racconta. Dal palco dell’inaugurazione della nuova centrale operativa della Polizia locale, il primo cittadino se l’è presa con i media e con presunti avversari politici, rei di diffondere un’immagine distorta della città. Per Sala, infatti, "bisognerebbe anche essere onesti e raccontarla bene questa città". Nel mirino finiscono in particolare alcune analisi e reportage che descriverebbero il benessere e le disuguaglianze del capoluogo lombardo. "Ho visto cose obbrobriose in questi giorni. Report falsi sui ricchi di Milano" il j’accuse di Sala, che parla apertamente di una campagna orchestrata per danneggiare l’immagine della città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

