Caserta arrestato un 38enne per traffico illegale di uccelli | li accecava per farli cantare

A Caserta, un uomo di 38 anni è stato arrestato con l’accusa di traffico illegale di uccelli. Secondo le indagini, avrebbe accecato diversi volatili di varie specie per farli cantare, sfruttando questo metodo per aumentare il loro canto e venderli. Le autorità hanno sequestrato gli uccelli e proceduto con l’arresto dell’uomo.

L’intervento è stato condotto nel territorio di Caserta, in un’abitazione situata tra il capoluogo e San Nicola La Strada. Gli agenti, coordinati dal comandante Biagio Chiariello e supportati dagli attivisti della LIPU di Napoli,hanno sequestrato 19 esemplari di volatili detenuti illegalmente.Tra gli animali trovati figuravano numerosi cardellini, oltre a canarini e altre specie protette, tutti mantenuti in condizioni igienico-sanitarie precarie. Le indagini hanno rivelato una pratica particolarmente brutale, alcuni uccelli venivano accecati con un ago infuocato. Secondo una credenza diffusa negli ambienti illegali legati al traffico di uccelli,la perdita della vista renderebbe gli animali più inclini al canto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caserta, arrestato un 38enne per traffico illegale di uccelli: li accecava per farli cantare Articoli correlati Canarini e cardellini accecati per farli cantare meglio, denunciato un 38enne nel CasertanoTra le mura di un appartamento tra Caserta e San Nicola la Strada, la Polizia Provinciale, insieme agli esperti della Lipu di Napoli, ha scoperto... Festival di Sanremo, Jalisse esclusi? Nessun problema, li fa cantare AlexaIntervista esclusiva, comandi vocali dedicati ed Easter egg ironici: i Jalisse tornano protagonisti a Sanremo dal Cloud di Alexa C’è un rito che al... Una raccolta di contenuti su Caserta arrestato un 38enne per... Temi più discussi: Mezzo etto di eroina in tasca: arrestato 38enne a Gorizia; Latitanti dal 1999 per un omicidio nel Casertano, arrestati in Albania; Migliaia di euro in contanti, hashish e 800 grammi di cocaina in casa: arrestato 38enne; Condannato per la rapina a un rappresentante farmaceutico: 38enne finisce in carcere. CASERTA - Uccelli accecati per aumentarne il canto: sequestrati 19 cardellini, nei guai un 38enne14:39:46 La Polizia Provinciale di Caserta, nell’ambito di un’attività di contrasto ai reati contro la fauna selvatica, ha condotto un’operazione che ha portato al sequestro di 19 esemplari di avifaun ... casertafocus.net Caserta, droga e contanti in casa: arrestato 28enneCaserta - La Guardia di Finanza di Caserta ha arrestato un 28enne domiciliato a Teano dopo aver trovato nella sua disponibilità oltre mezzo chilo di sostanze ... cronachedellacampania.it I falchetti proseguono il momento positivo con la seconda vittoria consecutiva #Caserta facebook