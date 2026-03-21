canarini e cardellini accecati per farli cantare meglio denunciato un 38enne nel casertano

Un uomo di 38 anni è stato denunciato nel Casertano dopo che la Polizia Provinciale e gli esperti della Lipu di Napoli hanno trovato diciannove uccelli, tra cardellini, canarini e altre specie protette, in un appartamento tra Caserta e San Nicola la Strada. Gli uccelli erano tenuti in condizioni igienico-sanitarie molto precarie e alcuni di essi risultavano accecati.

Tra le mura di un appartamento tra Caserta e San Nicola la Strada, la Polizia Provinciale, insieme agli esperti della Lipu di Napoli, ha scoperto diciannove uccelli tra cardellini, canarini e altre specie protette, tenuti in condizioni igienico-sanitarie pessime. Alcuni di loro erano stati vittime di una pratica atroce: gli animali ritenuti incapaci di cantare venivano accecati con un ago infuocato, nel tentativo di “migliorarne” la voce, secondo credenze diffuse in ambienti criminali. Quando gli agenti hanno bussato alla porta, il 38enne residente ha cercato di liberarsi di uno degli uccelli, lanciandolo dal balcone. Fortunatamente, l’animale è stato recuperato da un poliziotto posizionato all’esterno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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