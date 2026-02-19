Festival di Sanremo Jalisse esclusi? Nessun problema li fa cantare Alexa
Al Festival di Sanremo, i Jalisse sono stati esclusi, ma Alexa li farà comunque cantare. La decisione ha suscitato sorpresa tra i fan, che speravano di vederli sul palco. Invece, grazie a un sistema di intelligenza artificiale, la voce del duo degli anni ’90 risuonerà durante l’evento. Questa soluzione permette a chi non può partecipare di esibirsi comunque, creando un’anticipazione tra il pubblico. La presenza virtuale dei Jalisse si aggiunge alle novità di questa edizione del festival.
C’è un rito che al Festival di Sanremo sembra più longevo delle hit e dei bouquet dell’Ariston: l’esclusione dei Jalisse. Dopo anni di porte chiuse e «non siete in gara», ci pensa Amazon a ribaltare il copione: con Amazon Alexa, il duo trova finalmente spazio, con una scaletta del Festival riscritta su misura. Tra comandi vocali dedicati, risposte inaspettate e battute che giocano apertamente sulla saga delle esclusioni, il Cloud di Alexa diventa il palcoscenico alternativo dove i Jalisse sono finalmente i benvenuti. L’intervista esclusiva al duo. Per la prima volta, i Jalisse sono protagonisti di un’intervista esclusiva dove a fare le domande è proprio Alexa. 🔗 Leggi su Panorama.it
