Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Casal di Principe con l'accusa di aver picchiato e minacciato di morte un'altra persona per un debito di droga. Secondo le indagini, l'aggressore avrebbe agito dopo una discussione legata a un prestito non saldato. L’arresto è stato eseguito dalla polizia nel corso di un’operazione condotta nel territorio.

Avrebbe picchiato e minacciato di morte uomo che aveva contratto con lui un debito di droga. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA, nei confronti di un 35enne affiliato al clan dei Casalesi. Le indagini condotte dai carabinieri nel 2025 hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato in ordine a episodi di estorsione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali, reati aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casal di Principe, picchia e minaccia di droga un uomo per un debito di droga: arrestato 35enne

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