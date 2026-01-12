Casal di Principe aggredisce la polizia durante un controllo | aveva droga coltelli e tirapugni

A Casal di Principe, nel casertano, un uomo è stato denunciato dopo aver aggredito gli agenti durante un controllo di polizia. L’intervento è stato richiesto a seguito di una segnalazione dei residenti. Durante l’operazione, l’uomo è stato trovato in possesso di droga, coltelli e tirapugni. L’episodio ha evidenziato ancora una volta le difficoltà nel mantenere l’ordine pubblico in zona.

Momenti di forte tensione a Casal di Principe, nel casertano, dove un uomo è stato denunciato dopo essersi scagliato contro gli agenti della Polizia di Stato intervenuti in seguito a una segnalazione dei residenti. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, domenica 11 gennaio, lungo una strada del centro cittadino. La segnalazione dei residenti e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casal di Principe, aggredisce la polizia durante un controllo: aveva droga, coltelli e tirapugni Leggi anche: In giro con coltelli, tirapugni e droga: fermato dalla Polizia locale durante un controllo Leggi anche: Quel portachiavi incuriosisce la Polizia, è un tirapugni: dopo il controllo al parco spuntano i coltelli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Aggressione a Casal di Principe: uomo in stato di alterazione si scaglia contro la polizia. Simula esercizi in strada, poi aggredisce e ferisce agente polizia: denunciato nel Casertano - Simula esercizi in strada, poi aggredisce e ferisce un agente di polizia: denunciato un uomo a Casal di Principe ... ilgiornalelocale.it

Fine primo tempo allo stadio “A. Scalzone”, tra Casal Di Principe 81033 - Mondragone City punteggio fermo sullo 0-0! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.