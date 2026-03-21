Carolina di Monaco ha scelto un cappotto celeste per celebrare l’arrivo della primavera durante un evento scientifico. La principessa, nota per la sua eleganza, ha indossato il capo come parte del suo abbigliamento ufficiale. Il cappotto è stato notato come uno dei capi più in voga della stagione. La sua scelta di stile ha attirato l’attenzione dei presenti.

Degna erede dell’eleganza della nonna Grace Kelly, Carolina di Monaco ha celebrato l’arrivo della primavera con un look perfetto: la Principessa, in occasione di un importante evento scientifico, ha puntato su un delicato cappotto celeste, che si annuncia già tra i must di stagione. Il cappotto celeste di Carolina di Monaco. L’arrivo della primavera è il perfetto palcoscenico per look dal sapore romantico e delicato. Lo sa bene Carolina di Monaco, che, ospite di in simposio scientifico insieme a suo fratello Alberto, ha stupito tutti con un bellissimo cappotto celeste dal taglio sartoriale pulito e lineare. IPA Il cappotto di Carolina di Monaco Il capo, caratterizzato da una struttura morbida ma ben definita, evidenzia rever ampi e una lunghezza sotto il ginocchio per slanciare la figura. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carolina di Monaco, il cappotto celeste è il capo di questa primavera

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