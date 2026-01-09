Addio a Philippe Junot il primo amore ribelle di Carolina di Monaco

Philippe Junot, noto come il primo amore di Carolina di Monaco, si è spento lasciando un segno discreto nella storia della principessa. Con una vita vissuta lontano dai riflettori, Junot è ricordato per aver rappresentato un momento importante nella vita della sovrana monegasca. La sua scomparsa segna la fine di un capitolo di enigmatica intimità e di un legame che ha attraversato i anni senza mai essere dimenticato.

(Adnkronos) – Se ne va con discrezione, lontano dai riflettori che lo avevano inseguito per tutta la vita, l’uomo che per primo riuscì a far battere il cuore, e a far disobbedire, Carolina di Monaco. Philippe Junot, aristocratico uomo d’affari francese – nato a Parigi il 19 aprile 1940 – protagonista assoluto delle cronache mondane . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio a Philippe Junot, il primo amore ribelle di Carolina di Monaco Leggi anche: Addio a Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco: l’annuncio della figlia Leggi anche: Carolina di Monaco in lutto, morto il primo marito Philippe Junot. “Ci mancherai” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. È morto Philippe Junot, primo marito di Caroline di Monaco. Guarda le sue foto di ieri e di oggi; Golden Globe, svelate le nomination tra vecchie glorie e nuove star hollywoodiane; Matera tra le 7 Meraviglie del mondo 2026: il riconoscimento della prestigiosa rivista Condé Nast Traveler. Addio a Philippe Junot, il primo marito di Caroline di Monaco è morto a 85 anni - Imprenditore dalla fama di Don Giovanni, era stato spesso sotto i riflettori per la sua fama di playboy, prima ancora di diventare parte della famiglia reale di Monaco ... vanityfair.it Addio a Philippe Junot, muore a 85 anni l'amour fou di Carolina di Monaco - Il loro matrimonio finì tra i tradimenti, ma gli scatti della coppia rimangono ancora i più suggestivi dell'album dei ricordi d ... elle.com

“Papà è morto”. Lutto tra i reali, addio a Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco - La notizia è arrivata in silenzio, lontano dai riflettori che per anni hanno accompagnato la vita dei Grimaldi. thesocialpost.it

ADDIO A PHILIPPE JUNOT, il PRIMO MARITO DI CAROLINA DI MONACO! Victoria Junot ha annunciato attraverso i suoi social network la scomparsa di suo padre Philippe Junot (19 aprile 1940 - 2026) , imprenditore e investitore francese divenuto celebre pe - facebook.com facebook

