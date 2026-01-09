Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco, è deceduto all’età di 85 anni a Madrid. La notizia è stata confermata dalla figlia Victoria tramite un post su Instagram. La sua scomparsa rappresenta un momento di lutto per la famiglia e per chi lo ha conosciuto.

L’ex marito di Carolina di Monaco, Philippe Junot, è morto all’età di 85 anni l’ 8 gennaio a Madrid. A dare il triste annuncio è stata la figlia maggiore Victoria con un post su Instagram. La Principessa non ha commentato. Carolina di Monaco, annuncio della morte del primo marito Philippe Junot. Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco, si è spento a Madrid, come ha annunciato sua figlia Victoria, avuta con la seconda moglie, Nina Wendelboe-Larsen, con un toccante post su Instagram. “Con il cuore commosso, sono triste nell’annunciare la scomparsa di mio padre. Se n’è andato da questa parte del mondo serenamente, circondato dalla famiglia, l’8 gennaio 2026 a Madrid, dopo una lunga, bellissima e avventurosa vita”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carolina di Monaco in lutto, morto il primo marito Philippe Junot. “Ci mancherai”

La figlia di Carolina di Monaco è autrice di un libro che analizza le crepe che ognuno di noi si porta dentro analizzando le vite di personaggi noti. Le prime copie l'hanno resa molto felice, come raccontano le foto pubblicate sui social dalla sua agente - facebook.com facebook

