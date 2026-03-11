Iran la decisione senza precedenti dell’Aie | Rilascio di 400 milioni di barili di petrolio per calmierare i prezzi

I 32 Paesi membri dell’Agenzia Internazionale per l’Energia hanno deciso di mettere in campo 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve di emergenza, in un’azione senza precedenti, per stabilizzare i prezzi del mercato energetico. La decisione è stata presa all’unanimità e mira a contrastare le turbolenze causate dalla guerra in Medio Oriente. La misura coinvolge riserve strategiche di vari paesi e rappresenta un intervento coordinato a livello internazionale.

I 32 Paesi membri dell 'Agenzia Internazionale per l'Energia (Aie) hanno concordato all'unanimità di mettere a disposizione del mercato 400 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve di emergenza, per fronteggiare le turbolenze dei mercati causate dalla guerra in Medio Oriente. Lo ha annunciato la stessa agenzia. Si tratta di un volume record, più del doppio rispetto ai 182 milioni di barili rilasciati dai Paesi membri dell'Aie dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. «L'Agenzia internazionale dell'energia continuerà a monitorare da vicino i mercati globali del petrolio e del gas e a fornire raccomandazioni ai governi dei Paesi membri, se necessario», ha dichiarato il direttore esecutivo Fatih Birol, dopo l'annuncio dello svincolo del volume record.