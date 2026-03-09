Gas sempre più caro Arera adotta misure straordinarie sulle bollette

ARERA ha annunciato una riduzione del 15% della componente tariffaria CRVI nella voce trasporto gas. Questa misura mira a mitigare l’effetto dell’aumento dei prezzi sulle bollette delle famiglie italiane. La decisione è stata presa per cercare di alleggerire il peso delle tariffe energetiche in un momento di crescenti costi del gas. La novità riguarda l’intervento diretto sulle voci di costo delle bollette.

ARERA ha deciso di ridurre del 15% la componente tariffaria CRVI della voce trasporto gas, per attenuare l’impatto dell’incremento dei prezzi sulla bolletta delle famiglie italiane. La misura è stata definita dall’Unità di Vigilanza Energetica e approvata dal Collegio con la delibera 622026Rgas, a seguito del protrarsi dell’incertezza legata al conflitto in Medio Oriente. L’Autorità assicura così la tutela dei consumatori senza gravare sulle utenze finali. La riduzione, prevista in via eccezionale, sarà applicata dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027, passando da 0,721 centesimi di euroSmc a 0,613 centesimi di euroSmc. La delibera persegue l’obiettivo di mitigare l’impatto della volatilità dei mercati internazionali sulla spesa energetica finale dei clienti, sia domestici sia non domestici, per il prossimo inverno. 🔗 Leggi su Billipop.com

