Schlein | In Spagna bollette meno care del 40% grazie alle rinnovabili perché Meloni fa loro la guerra?

In Spagna, le bollette energetiche sono diminuite del 40% grazie all’uso delle fonti rinnovabili, mentre in Italia le tariffe restano alte. La leader di un partito di opposizione critica la posizione del governo, accusandolo di ostacolare le energie pulite. Durante un intervento pubblico, ha affermato che la destra politica non è invincibile e che alle prossime elezioni si batterà per portare il confronto sui temi della giustizia sociale e delle esigenze quotidiane dei cittadini.

“La destra non è imbattibile, l’abbiamo già battuta, e lo rifaremo alle elezioni ma dovremo portarla sul terreno della giustizia sociale e dei bisogni concreti delle persone. Bisogni che la destra ignora dietro litri di propaganda”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in occasione della chiusura del percorso di ascolto L’Italia che sentiamo, all’Acquario Romano. Tra i tanti argomenti toccati dalla segretaria dem, anche quello delle bollette, a maggior ragione con la guerra in Medio Oriente in corso. E qui la critica di Schlein al governo: “La Spagna ha raggiunto il 60% di rinnovabili, per questo le bollette costano il 40% in meno. Perché Meloni fa la guerra all’energia pulita?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schlein: “In Spagna bollette meno care del 40% grazie alle rinnovabili, perché Meloni fa loro la guerra?” MillenniuM: la rivoluzione (tecnologica) cinese, dall’Ia alle rinnovabili. Perché l’Europa non può fare a meno di PechinoCome è riuscita la Cina a diventare leader dell’industria tecnologica, sorpassando anche gli Stati Uniti in alcuni settori chiave, per non parlare... Leggi anche: Bollette, Meloni:via ETS da rinnovabili Una raccolta di contenuti su Schlein In Spagna bollette meno care.... Argomenti discussi: Iran, M5S attacca Meloni: Sánchez difende il Paese, lei obbedisce a Trump. Iran, Schlein: La Spagna dice no alla guerra, Meloni nulla. No a basi americane in ItaliaLa segretaria del Pd alla Camera: Quella in atto è una escalation drammatica, non una crisi lontana, ma uno scenario che rischia di allargarsi a livello globale ... affaritaliani.it La farsa antiamericana della sinistra italianaLa segretaria dem chiama Sánchez e attacca Donald. L'antiamericanismo resuscita pure il fondatore 5S ... msn.com