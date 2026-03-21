Caro benzina e crisi energetica | l’impatto su territorio ed economia

Il prezzo del diesel ha superato i due euro al litro presso alcuni distributori, mentre il governo ha deciso di ridurre le accise per contenere i costi. La crisi energetica continua a influenzare il territorio e l’economia, portando a variazioni significative nei prezzi della benzina e del gasolio. La situazione si mantiene tesa e in evoluzione.

Bologna, 21 marzo 2026 – Morde la crisi energetica. Ora il taglio delle accise deciso dal governo ha calmierato i prezzi, ma il Diesel, nei giorni scorsi, ha sfondato la quota dei 2 euro al litro al distributore. E il gas ha ricominciato la sua corsa. Con il Medio Oriente in fiamme, la vita per i bolognesi si annuncia sempre più costosa. Dopo aver tastato il polso di cittadini e benzinai con un video in cui li intervistiamo, nel vodcast il Resto di Bologna cerchiamo di capire le ragioni della crisi energetica che ha colpito l’Italia e l’Europa e quali misure istituzioni e associazioni hanno messo e possono mettere in campo per limitare l’impatto su cittadini e imprese, con tre esperti del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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