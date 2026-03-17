TPL e crisi energetica impatto economico di 30 mln al mese

Il settore del trasporto pubblico locale sta affrontando una crisi energetica che si traduce in un costo aggiuntivo di circa 30 milioni di euro al mese. Agenzia nazionale del trasporto pubblico, associazioni di categoria e aziende di trasporto si sono riunite per analizzare le conseguenze economiche di questa situazione. La discussione si concentra sugli effetti finanziari e le sfide operative che derivano dall'aumento dei costi energetici.

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