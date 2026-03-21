Dopo la vittoria in tre set su Joao Fonseca, Carlos Alcaraz ha partecipato a una conferenza stampa. L'atleta ha parlato del match, definendolo impegnativo, e ha rivolto parole positive nei confronti del suo avversario brasiliano. Alcaraz si è mostrato tranquillo e soddisfatto dell'esito, senza commentare ulteriori dettagli sul confronto.

Carlos Alcaraz, dopo la notte vittoriosa su Joao Fonseca, è abbastanza tranquillo perché ha superato un match non semplice, ma ha comunque rilasciato dichiarazioni molto positive nei confronti del brasiliano in conferenza stampa. Questo a far capire che, al di là del 6-4 6-4 sul campo, c’è anche molto di più. Così il murciano ai microfoni dei giornalisti assiepati a Miami: “ Vorrei dire che non è che il tifo fosse contro di me, semmai sosteneva lui. Credo che questa sia una grande differenza. Sono stati rispettosi per la maggior parte della partita, semplicemente hanno tifato per Joao quando dovevano farlo. Mi sono goduto l’ambiente, è stato fantastico averne uno così in un secondo turno di un Masters 1000. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz e il consiglio a Joao Fonseca in conferenza stampa

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