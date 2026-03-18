A Miami, il primo turno del torneo è stato rimandato a causa della pioggia incessante che ha cancellato le partite previste. João Fonseca non scenderà in campo oggi, mentre Carlos Alcaraz, che avrebbe dovuto affrontare un avversario, può sorridere per la situazione. La pioggia ha quindi influenzato pesantemente il calendario della manifestazione, lasciando molte partite in sospeso.

La pioggia continua a condizionare pesantemente il programma del torneo di Miami, diventando fin qui la vera protagonista della settimana. Le precipitazioni non solo hanno interrotto sessioni di allenamento — come accaduto anche a Jannik Sinner, arrivato in Florida dopo il successo di Indian Wells — ma hanno inciso direttamente sull’organizzazione degli incontri. I problemi più rilevanti si sono registrati all’ Hard Rock Stadium, il campo centrale dell’evento, dove il maltempo ha causato alcuni danni. Per questo motivo, gli organizzatori hanno deciso di non utilizzarlo nella giornata odierna, redistribuendo quasi tutte le partite sugli altri campi disponibili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - João Fonseca non giocherà il 1° turno a Miami oggi: una situazione particolare e Alcaraz può sorridere

Articoli correlati

Leggi anche: Fonseca super a Miami, spettatore ‘in estasi’ e Alcaraz avvertito

Esordi di Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto a Miami. Lo strano caso di Joao FonsecaSignore e signori, a Miami è in programma una nuova giornata di incontri, anche se il condizionale resta d’obbligo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jo o Fonseca non giocherà il 1 turno a...

Temi più discussi: Jannik Sinner - Joao Fonseca a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Fonseca, ottavi spettacolo: data, orario e dove vederla in tv; Servizio e risposta, come Sinner ha arginato la potenza di Fonseca; Chi è Joao Fonseca, il nuovo Sinner del tennis che ha scoperto di avere un problema cronico.

João Fonseca, il prodigio brasiliano che sfida Sinner con al polso un Rolex da collezioneGiovane, ambizioso e impeccabile nello stile: il brasiliano mostra che il futuro del tennis passa anche dai dettagli ... gqitalia.it

Fonseca elogia Sinner: Mette pressione su ogni punto, la sua intensità fa la differenzaIl cammino di João Fonseca al Masters1000 di Indian Wells si è fermato agli ottavi di finale, ma la sconfitta contro Jannik Sinner ha lasciato sensazioni ... oasport.it

L’anno scorso #Fonseca fu messo in croce da subito. E nonostante avesse vinto a Madrid, fu esonerato x.com

Incredibile a Miami, non c’è posto per Fonseca: il suo match slitta al giorno dopo! - facebook.com facebook