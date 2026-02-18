Lapponia nel mirino tragedia alla stazione | fotografo marchigiano muore inseguendo il suo sogno

Konrad Buczkowski Przemyslaw, fotografo marchigiano di 43 anni, ha perso la vita lunedì 18 febbraio 2026 a Spoleto, investito da un treno mentre cercava di recuperare il bagaglio. La sua passione per la fotografia e il sogno di catturare l’aurora boreale lo avevano spinto a viaggiare verso la Lapponia. Quel giorno, durante un soggiorno in città, si trovava sui binari per recuperare un oggetto perso e non si è accorto del treno in arrivo.

Un Sogno Infranto tra i Binari: Konrad, la Fotografia e l'Aurora Boreale. Konrad Buczkowski Przemyslaw, un quarantatreenne di Jesi, è morto lunedì 18 febbraio 2026, investito da un treno alla stazione di Spoleto mentre cercava di recuperare il suo bagaglio. L'incidente è avvenuto durante una breve sosta, interrompendo un viaggio che lo avrebbe portato in Lapponia per realizzare il suo grande sogno: fotografare l'aurora boreale. La Vita a Jesi e la Passione per la Natura. Konrad era un volto noto nella comunità di Jesi, dove risiedeva da oltre vent'anni. Lavorava come manutentore per il gruppo Fileni, ma la sua vera passione era la fotografia naturalistica.