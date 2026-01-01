Chi c'era con Jannik Sinner nella cena di Capodanno a Monte Carlo e perché non c'era la fidanzata Leila

A Monte Carlo, Jannik Sinner ha trascorso il Capodanno in compagnia di amici di lunga data, tra piloti Ferrari e appassionati di ciclismo. La cena, riservata e tranquilla, ha rappresentato un momento di condivisione tra persone vicine al tennista. La presenza o meno della fidanzata Leila non è stata ufficialmente confermata, sottolineando l’atmosfera riservata e sobria dell’evento.

