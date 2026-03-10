Il vertice dei ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Unione Europea ha deciso di non intervenire sulle accise dei carburanti nel prossimo Consiglio Europeo. Di conseguenza, i prezzi dei carburanti resteranno invariati fino al 2026, senza alcun taglio o modifica alle tasse applicate. Questa scelta riguarda esclusivamente le accise, senza altre misure di intervento sui prezzi.

Il vertice dei ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Unione Europea ha deciso di escludere qualsiasi intervento sulle accise dei carburanti dal prossimo Consiglio Europeo. Palazzo Chigi non discuterà modifiche fiscali sui combustibili, mentre l’Ecofin segnala cautela nel gestire le dinamiche di mercato attuali. L’impatto diretto sul portafoglio delle famiglie italiane è immediato: i prezzi alla pompa restano stabili secondo la decisione presa ieri a Bruxelles. Nessuna riduzione delle tasse sui carburanti sarà inserita nel documento del Consiglio Europeo, lasciando intatte le aliquote vigenti per il 2026. La strategia fiscale e il silenzio su mobilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nessun taglio accise: prezzi carburanti stabili fino al 2026

