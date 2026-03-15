Carburanti | la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Consumatori associazione | fatti concreti non buoni proposito Ministero delle Imprese e del Made in Italy

In Puglia, i prezzi dei carburanti variano tra i diversi distributori, secondo i dati disponibili online. Un’associazione di consumatori invita a concentrarsi sui fatti concreti, evitando generalizzazioni o promesse. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce un elenco aggiornato dei prezzi presso le stazioni di servizio della regione, consultabile attraverso un link dedicato.

Al link di seguito la situazione nei distributori della Puglia, consultabile per ogni distributore d’Italia: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea —– Di seguito un comunicato diffuso dall’associazione nazionale “Dalla parte del consumatore”: “I consumatori italiani hanno bisogno da parte del Governo di fatti concreti e non di parole e buoni propositi per chissà quando” ad affermarlo è l’avv. Giovanni Di Rella, delegato per Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, in merito al fenomeno del “caro carburante” che, in questi giorni, sta flagellando ulteriormente le tasche dei consumatori già fortemente provate dal “caro vita” con particolare riferimento ai generi alimentari. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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